Росморпорт объявил повторный конкурс на модернизацию порта Ванино

Ванино, Хабаровский край, , 09:30 — REGNUM ФГУП Росморпорт объявил повторный конкурс на разработку рабочей документации на строительство и реконструкцию инфраструктуры в морском порту Ванино. Федеральная структура намерена вложить в развитие порта 740 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 сентября, итоги конкурса будут подведены 12 сентября 2018 года. Начальная цена контракта — 740 млн 475 тыс. рублей.

Это уже второй аукцион. Первый не состоялся, так как единственный участник, китайская АО «Китайская компания коммуникаций и строительства» подала заявку, не соответствующую требованиям.

ФГУП намерено начать в морском порту Ванино строительство объектов федеральной собственности в рамках проводимой модернизации портовой инфраструктуры.

На территории морского порта Ванино действуют крупные стивидорные компании — ОАО «Ванинский морской торговый порт», АО «Дальтрансуголь». В настоящее время строится крупный угольный специализированный комплекс АО «ВаниноТрансУголь» («Колмар»). Первую очередь планируют ввести в строй до конца 2019 года, объём инвестиций в строительство составляет 35 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, морской торговый порт Холмск на Сахалине модернизируют впервые за последние 20 лет. В порту проведут работы по углублению дна и реконструкцию причальных сооружений, что позволит принимать суда большей грузоподъёмности.