Риск для нефти — новый виток торговой войны США и КНР

Москва, , 09:24 — REGNUM Нефть завершает ростом вторую неделю подряд после двух месяцев падения. За последние пару недель Brent прибавила 10% и продолжает демонстрировать наличие импульса для продолжения восхождения, несмотря на формирующиеся сигналы перекупленности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Чаша весов в сырьевом сегменте склоняется в пользу бычьих факторов, главным из которых остается Иран. Причем трейдеров воодушевляет тот факт, что экспорт из ближневосточной страны сокращается гораздо активнее, чем предполагалось ранее. Банки уже сейчас отказываются от операций с Тегераном, а покупатели иранской нефти судорожно ищут альтернативных поставщиков, опасаясь «наказания» со стороны США.

Это означает, что в ближайшие два месяца этот фактор поддержки будет сохранять актуальность, а в цены будет закладываться самый жесткий сценарий с санкциями, предполагающий практически полную изоляцию иранской нефти, если Тегерану не удастся найти альтернативных покупателей, прежде всего в Азии», — пояснил эксперт.

Доллар, который с середины августа подешевел на 2%, также добавил смелости нефтяным быкам. Падение курса американской валюты вкупе с проявлением интереса к рисковым активам поддержали восходящую динамику котировок. И, конечно, инвесторы оценили подтверждение ужесточения условий на мировом рынке в форме сокращения запасов и рекордного спроса на бензин в Штатах.

«Фактор риска для текущего ралли — новый виток торгового конфликта между США и Китаем, который даст о себе знать уже на следующей неделе. К слову, 30 августа вечером Трамп напомнил о новой порции пошлин для Китая, которые Вашингтон может активизировать уже «на предстоящей неделе». В этом контексте Brent рискует нарваться на фиксацию прибыли перед волной бегства от рисков и возобновлением беспокойства по поводу спроса на нефть из КНР», — полагает Мащенко.

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