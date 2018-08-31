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АЭС в Египте: Росатом планирует подписать контракты

Экономика

Группа компаний ASE является инжиниринговым дивизионом госкорпорации «Росатом»

Москва, 31 августа 2018, 09:23 — REGNUM  Контракты по проведению работ по подготовке площадки для строительства египетской АЭС «Эд-Дабаа» планирует подписать госкорпорация Росатом. Об этом рассказал вице-президент группы компаний ASE Григорий Соснин журналу Nuclear Engineering International.

По его словам, компания, которая ведет переговоры с египетскими организациями, планирует подписать соответствующие документы до конца текущего года.

Напомним, группа компаний ASE является инжиниринговым дивизионом госкорпорации «Росатом».

Как передавало ИА REGNUM, 9 августа заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов сообщил, что строительство первой египетской АЭС «Эд-Дабаа» с участием России начнется, вероятно, в 2020 году, после получения соответствующей лицензии.

Читайте также: Выдача лицензии на строительство АЭС в Египте ожидается в 2020 году

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Атомная энергетика
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