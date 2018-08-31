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Греф: Россия пока еще не ощутила полного влияния санкций США

Экономика

Санкции будут сказываться на российской и мировой экономике «в средней и долгосрочной перспективе»

Москва, 31 августа 2018, 09:22 — REGNUM  Российская экономика на сегодняшний день еще не в полной мере ощущает влияние введенных администрацией Соединенных Штатов санкций, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала Россия 24.

По его словам, в краткосрочной перспективе Россия «не особо чувствует» ограничения, однако санкции будут сказываться на российской и мировой экономике «в средней и долгосрочной перспективе». Греф подчеркнул, что имеет ввиду не только антироссийские санкции, но и рестрикции США в отношении Китая, Турции, Ирана, КНДР и других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа США ввели в действие очередной пакет антироссийских санкций, поводом для чего стало якобы имевшее место «применение Россией химического оружия» в британском Солсбери, где пострадали экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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