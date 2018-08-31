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Банк России лишил лицензии «К2 Банк» из Карачаево-Черкесии

Экономика

Кредитная организация систематически нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность

Москва, 31 августа 2018, 09:08 — REGNUM  У «К2 Банка» из города Черкесск (Карачаево-Черкесия) с 31 августа отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Соответствующий приказ Центробанка России опубликован на сайте регулятора.

Указанное решение принято в связи с тем, что кредитная организация систематически «нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность», говорится в документе. Также говорится, что «К2 Банк» подвергал угрозе интересы своих кредиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Центрально-Европейского банка (город Чита) в связи с нарушениями законов, регулирующих банковскую деятельность.

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