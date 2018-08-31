В Венесуэле задержали более 130 человек за попытки дестабилизации экономики

Каракас, , 07:52 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов в Венесуэле за последнюю неделю задержали 131 человека, они подозреваются в дестабилизации экономики страны и спекуляции, сообщает правительственная газета Correo del Orinoco со ссылкой на генпрокурора Тарека Уильяма Сааба.

По его словам, среди задержанных есть несколько топ-менеджеров крупных торговых сетей. В настоящее время 10 человек находятся на свободе, 29 — ограничены в перемещениях, еще 92 арестованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Венесуэле была осуществлена деноминация валюты боливар. Боливар потерял пять нулей. С сентября в стране вступит в силу новая система зарплат, закрепленная криптовалютой «петро».

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