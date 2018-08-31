«Ситуацию с размером пенсий в России давно пора менять»

Саратов, , 07:30 — REGNUM Повышать пенсионный возраст в России обязательно нужно, отношение к этому предложению властей самое положительное. Давно пора менять в стране ситуацию с размером пенсий. Очень хотелось бы, чтобы пенсионеры больше получали. Ту пенсию, которую сейчас выплачивают, это очень мало, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального штаба Саратовского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Антон Головченко.

Смягчающие предложения президента РФ Владимира Путина, озвученные в телеобращении к гражданам, однозначно поддерживаю. Глава государства прислушался к мнению народа и внёс коррективы в наиболее болезненные пункты законопроекта, чтобы снизить негативное отношение граждан к повышению пенсионного возраста.

«Очень правильно, что взялись за проблему пенсионной системы в России. Все видели, что в последние годы тяжело шла индексация пенсий. Предлагаемая сегодня пенсионная реформа — это выход из существующей на сегодняшний день ситуации, которая позволит и пенсии увеличить, и дать дополнительные льготы пенсионерам (проезд на общественном транспорте, ЖКХ и т. д.). Все льготы властей позволят пенсионерам получать достойную пенсию, что повысит качество их жизни», — высказал свое мнение Головченко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»