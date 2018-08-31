В Приангарье необходимо утилизировать тысячи автомобильных покрышек

Усть-Илимск, Иркутская область, , 07:24 — REGNUM Вместо завода по переработке старых шин и покрышек в резиновую плитку Усть-Илимск (Иркутская область) получил высокотоксичную свалку площадью 1,9 тысячи квадратных метров. Такой вывод можно сделать из сообщения Байкальской природоохранной прокуратуры.

Как выяснилось, в период с июля по декабрь 2016 года некое предприятие арендовало здание, организовав приём шин от населения, однако сам завод так и не был построен. К тому же размещение сырья производилось без оборудования земельного участка специальным водонепроницаемым покрытием, не были обеспечены охрана отходов и меры противопожарной безопасности. Поскольку собственники земли отказались устранить нарушения, природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд.

Напомним, несмотря на то, что переработка покрышек в резиновую крошку является самым простым и рациональным методом утилизации резинотехнических изделий, данный метод утилизации считается высокозатратным, сложным и энергоёмким.