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В Приангарье необходимо утилизировать тысячи автомобильных покрышек

Экономика

Завод по их переработке в резиновую плитку так и не открылся

В Приангарье необходимо утилизировать тысячи автомобильных покрышек
Иллюстрация: Baikalproc.ru
Свалка автомобильных покрышек в Усть-Илимске

Усть-Илимск, Иркутская область, 31 августа 2018, 07:24 — REGNUM  Вместо завода по переработке старых шин и покрышек в резиновую плитку Усть-Илимск (Иркутская область) получил высокотоксичную свалку площадью 1,9 тысячи квадратных метров. Такой вывод можно сделать из сообщения Байкальской природоохранной прокуратуры.

Как выяснилось, в период с июля по декабрь 2016 года некое предприятие арендовало здание, организовав приём шин от населения, однако сам завод так и не был построен. К тому же размещение сырья производилось без оборудования земельного участка специальным водонепроницаемым покрытием, не были обеспечены охрана отходов и меры противопожарной безопасности. Поскольку собственники земли отказались устранить нарушения, природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд.

Напомним, несмотря на то, что переработка покрышек в резиновую крошку является самым простым и рациональным методом утилизации резинотехнических изделий, данный метод утилизации считается высокозатратным, сложным и энергоёмким.

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Проблемы экологии
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