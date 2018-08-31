Шестая Китайско-Евразийская Экспо открылась в Синьцзяне на западе Китая

Урумчи, Китай, , 07:11 — REGNUM Шестая выставка Китайско-Евразийское Экспо открылась в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Выставка пройдет в столице Синьцзяна городе Урумчи. Выставочные площади достигают 70 тыс. кв. метров с различными выставочными павильонами, где будет представлена продукция, а также площадками для демонстрации презентаций достижений в сферах инвестиций, кооперации и борьбы с бедностью.

Напомним, что на пятой выставке, прошедшей годом ранее, было заключено контрактов на общую сумму $18 млрд. Площадка уже стала важной платформой сотрудничества между различными странами и регионами мира. Кроме того, Синьцзян в виду его географического положения является важным центром «Нового Шелкового пути».

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