Нефть будет осваивать новый диапазон $77–78

Москва, , 07:06 — REGNUM На биржевых торгах в Лондоне 30 августа нефть сорта Brent продолжала рост, хотя он был недостаточно динамичным. К вечеру баррель Brent подорожал на 0,1%, до $77,72 за баррель. Ранее, при закрытии торгов 29 августа нефть все-таки пробила уровень сопротивления в $77 за баррель и 30 августа торговалась выше этой отметки, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Скорректироваться вниз нефти пока не позволяют оптимистичные данные по сокращению товарных запасов черного золота в США и их подоплека. В американских СМИ появилась информация, что несколько американских танкеров с нефтепродуктами неожиданно сменили курс и направились в сторону Бразилии, где ранее произошел пожар на крупном НПЗ, принадлежащем бразильской госкомпании Petrobras.

Нефтяной рынок ожидает, что в Бразилии, возможно, будут иметь место перебои с нефтепродуктами, что вызовет дополнительный спрос американских НПЗ на сырую нефть. Теперь новое движение цены черного золота вверх представляется весьма вероятным. Таким образом, сегодня, 31 августа, и в ближайшие дни цена на нефть марки Brent перейдет в новый диапазон: $77−78,30 за баррель.

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