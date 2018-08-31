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Братск провалил программу по переселению из ветхого жилья

Экономика

Уже второй год административный центр Братского района Иркутской области не может исполнить указ президента

Братск провалил программу по переселению из ветхого жилья
Schekinov Alexey Victorovich
Ветхий дом

Братск, Иркутская область, 31 августа 2018, 06:47 — REGNUM  До конца 2018 года Братск (Иркутская область) не сможет выполнить программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает ИА «ИрСити».

Чтобы решить жилищный вопрос, власти региона намерены выделить субсидию из регионального бюджета и расселить оставшихся 900 человек во вторичное жильё.

«Готовность новых домов, которые строятся в Братске, низкая, не расселено почти 16 тысяч квадратных метров, это 10% от общего объёма аварийного фонда», — пояснил председатель правительства региона Руслан Болотов.

При этом он подчеркнул, что более 700 человек не переехали до сих пор в новые квартиры, хотя их дома уже готовы.

Напомним, в Братске переселение из ветхого и аварийного жилья планировалось завершить к 1 сентября 2017 года, но тогда город оказался в числе муниципалитетов, которые сорвали программу. В июле 2018 года власти Приангарья тоже уверяли, что Братск успеет закончить программу переселения до конца года.

Тем временем, руководителя строительной фирмы, работавшего по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Братске, подозревают в растрате около 100 миллионов рублей. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело.

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Ликвидация ветхого жилья
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