Братск провалил программу по переселению из ветхого жилья

Братск, Иркутская область, , 06:47 — REGNUM До конца 2018 года Братск (Иркутская область) не сможет выполнить программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает ИА «ИрСити».

Чтобы решить жилищный вопрос, власти региона намерены выделить субсидию из регионального бюджета и расселить оставшихся 900 человек во вторичное жильё.

«Готовность новых домов, которые строятся в Братске, низкая, не расселено почти 16 тысяч квадратных метров, это 10% от общего объёма аварийного фонда», — пояснил председатель правительства региона Руслан Болотов.

При этом он подчеркнул, что более 700 человек не переехали до сих пор в новые квартиры, хотя их дома уже готовы.

Напомним, в Братске переселение из ветхого и аварийного жилья планировалось завершить к 1 сентября 2017 года, но тогда город оказался в числе муниципалитетов, которые сорвали программу. В июле 2018 года власти Приангарья тоже уверяли, что Братск успеет закончить программу переселения до конца года.

Тем временем, руководителя строительной фирмы, работавшего по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Братске, подозревают в растрате около 100 миллионов рублей. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело.