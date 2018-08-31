В Китае свиней могут посадить на низкопротеиновую диету

Пекин, , 05:32 — REGNUM Китай может значительно сократить импорт соевых бобов, которые являются важным источником корма для скота, замещая её более низкопротеиновым кормом, сообщили китайские эксперты, передает 30 августа агентство Синьхуа.

«Китай может сократить на 10 млн тонн соевый импорт ежегодно, применяя низкопротеиновый корм на свинофермах», — заявил глава Китайской ассоциации пищевой промышленности Ли Дэфа.

По его словам, свинина является основным мясом на китайском рынке, а свинофермы потребляют львиную долю продуктов питания. Страна импортировала 95 млн тонн соевых бобов в 2017 году, которые были переработаны в 70 млн тонн продуктов питания, заявил Ли.

Предлагаемая альтернатива, как утверждается, способна сократить цену свинины на 30% (на $4,3) с тонны, а также зависимость фермеров от соевых бобов.

Отметим, что один китайский предприниматель, как сообщало ИА REGNUM, начал использовать муку из сушеных мёртвых тараканов, которые, пока были живы, применялись для утилизации пищевых отходов, в качестве высокопротеинового корма дли домашней птицы.

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