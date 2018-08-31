Якутия и Хабаровский край получат федеральные деньги на дороги

Якутск, , 05:29 — REGNUM Два региона ДФО попали в число шести субъектов России, которым будут предоставлены федеральные субсидии на развитие и восстановление транспортной инфраструктуры. На эти цели выделено 3 млрд рублей, из дальневосточников часть этих денег получат Якутия и Хабаровский край, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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«Там в ряде случаев были чрезвычайные ситуации, в ряде случаев просто нужно помочь восстановить нарушенное сообщение», — пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, анонсировавший выделение средств на заседании правительства.

Деньги регионам можно будет потратить на ремонт дорог как регионального, так межмуниципального и местного значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Якутии объём средств, необходимых на восстановление повреждённых водой дорог, оценивали в 673,6 млн рублей. Были разрушены 88,9 километров трасс регионального и муниципального значения и 78,83 километров поселковых дорог.

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