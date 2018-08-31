Таможня оценила оборот tax free на ЧМ-2018

Москва, , 05:21 — REGNUM С момента запуска в России системы tax free в апреле 2018 года Федеральная таможенная служба (ФТС) оформила более 22 тысяч чеков, заявил замглавы ведомства Руслан Давыдов.

Он также подчеркнул, что половина объема покупок пришлась на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в России. По его словам, общая сумма, на которую были сделаны покупки, составляет более 1 млрд рублей.

Наибольшей популярностью покупки tax free пользовались у китайских туристов — на них приходится около 70% всех чеков.

Напомним, tax free — это система возврата суммы налога на добавленную стоимость иностранным гражданам, когда они покидают страну, где гостили. Сумма возврата находится в диапазоне 7 — 22% от покупки — в зависимости от размера НДС и от комиссионных, которые оставляет себе оператор tax free.