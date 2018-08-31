Три компании экс-главы «Татфондбанка» банкротит акционер «Татагропромбанка»

Казань, , 05:03 — REGNUM Компании, аффилированные с обанкроченным «Татагропромбанком», пытаются обанкротить три компании бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, в двух из которых он также числится гендиректором. Иски к ООО «ТФБ-Стратегия», ООО «МР-Холдинг» и ООО «Аида-Р», где экс-банкир владеет 100% доли, поданы в Арбитражный суд Татарии, но пока к производству не приняты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ПАО «Татфондбанк», где доля республики к моменту отзыва лицензии превышала 40%, стал банкротом в апреле 2017 года, а его долги перед более чем 18 тыс. кредиторов к началу июля 2018 года превышали 156 млрд рублей. По фактам хищениям средств банка, а также мошенничества расследуются уголовные дела. В отношении бывшего председателя правления ТФБ Роберта Мусина также возбуждено несколько уголовных дел и почти весь 2017 год он провёл в СИЗО, сейчас находится под домашним арестом. Ущерб по делам Мусина превысил 50 млрд рублей. Помимо этого, экс-банкир признан банкротом как физическое лицо и в рамках процедуры несостоятельности начата реализация его имущества.

Инвентаризация показала, что помимо недвижимости и транспортных средств, Мусин владеет долями в 11 компаниях, в четырёх из которых ему принадлежит 100% — ООО «МР Аналитика», ООО «МР Холдинг», ООО «ТФБ Стратегия» и ООО «Аида-Р». Три последние компании в конце августа 2018 года получили иски с требованием признать их банкротами.

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Иск к ООО «ТФБ Стратегия», созданному 27 марта 2014 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, был подан 29 августа 2018 года ООО «Реал Истэйт» — акционером обанкроченного «Татагропромбанка» с долей 5,86%, на сегодня находящимся в стадии ликвидации. Основной владелец истца — Руслан Закиров, второй совладелец — ликвидируемое ООО «Недвижимость плюс», которым владеет Айдар Гусев.

Сумма претензий составляет 62 283 560,48 рубля, а с 17 июля 2018 года и ответчик находится в стадии ликвидации.

16 мая 2018 года компания «Реал Истэйт» выиграла иск к «ТФБ Стратегии» на 50 млн рублей долга и 10 111 642 рубля 68 копеек процентов. Также суд вынес решение о продолжении начисления процентов на основную сумму долга, «начиная с 30.03.2018 года по день фактической оплаты, исходя из ставки 10,5% годовых». Долг возник по договору займа, заключённому 26 июля 2016 года.

ООО «Реал Истэйт» требует банкротства и второй компании Роберта Мусина — ООО «МР Холдинг» (с 17 июля 2018 года находится в стадии ликвидации), сумма претензий — 87 196 988,9 рубля, иск подан также 29 августа 2018 года. В середине мая 2018 года у этой же компании ООО «Реал Истэйт» выиграло иск о взыскании 70 млн рублей долга и 14 156 303 рублей 97 копеек процентов. С 30 марта 2018 года на сумму основного долга также начисляются 10,5% годовых. Ответчик по основному виду деятельности работает в области права и бухгалтерского учета.

Третий истец — ООО «Недвижимость плюс» (учредитель истца по двум другим искам), он требует обанкротить ООО «Аида-Р». Иск подан 28 августа 2018 года, сумма претензий — 51 101 002 рубля. 26 марта 2018 года истец уже выиграл гражданский иск на сумму 47 млн рублей долга и 4 101 002 рубля процентов.

27 ноября 2014 года между ООО «Аида-Р» и ООО «Новая нефтехимия», также аффилированным с Робертом Мусиным, был заключен договор купли-продажи ценных бумаг ОАО «Земельная корпорации «Лидер». Общая сумма сделки составила 880 028 433 рубля 60 копеек.

27 июня 2016 года ООО «Новая нефтехимия» и ООО «Недвижимость плюс» заключили договор цессии прав требований, по которому право требования 47 млн рублей с ООО «Аида-Р» перешло к новой стороне. Долг своевременно не был выплачен, что послужило основанием сначала для гражданского иска, а позднее для банкротного.