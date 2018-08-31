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Крупнейший российский ретейлер отреагировал на пенсионную реформу

Экономика

Компания планирует создать новые рабочие места

Москва, 31 августа 2018, 04:59 — REGNUM  Сохранить скидки для людей, возраст которых считался бы пенсионным, если бы не грядущая реформа, пообещал крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group, передает РБК.

В письме ретейлера говорится, что льготы для пенсионеров будут действовать и для людей предпенсионного возраста, то есть для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60.

«Кроме того, компания планирует создать новые рабочие места для россиян старше 50 лет», — сообщает издание.

Напомним, X5 Retail Group является собственником торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».

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