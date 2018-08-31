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Силуанов: Дивиденды госкомпаний должны быть не меньше 50% чистой прибыли

Экономика

Нужно работать над эффективностью инвестпроектов

Москва, 31 августа 2018, 04:26 — REGNUM  Госкомпании должны выплачивать дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО (Международный стандарт финансовой отчетности), заявил журналиста российский министр финансов Антон Силуанов.

«Министерство финансов и финансово-экономический блок правительства занимают последовательную позицию о необходимости выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО», — заявил Силуанов.

Чтобы это было возможно, по его словам, должны эффективнее работать инвестиционные проекты компаний. Кроме того, нужно оптимизировать деятельность источников финансирования.

Напомним, поводом для комментария стало предложение главы РЖД о выплате дивидендов этой госкомпанией только по привилегированным акциям. Глава компании аргументировал это предложение тем, что нужно лучше использовать прибыль, инвестируя утвержденные властями проекты.

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