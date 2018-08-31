Нижегородские министерства потратят почти 30 млн рублей на информсистемы

Нижний Новгород, , 04:07 — REGNUM Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области планирует потратить на создание автоматизированной информационной системы планирования и контроля дорожных работ 18 млн рублей. А министерство экономического развития и инвестиций области запланировало доработку информационно-аналитической системы «Нижегородская электронная товарно-информационная система», начальная цена услуги — более 11,7 млн рублей. Оба конкурса пройдут в конце сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минтранс области выберет исполнителя 27 сентября 2018 года в рамках открытого конкурса. Подробности задачи для победителя открыто не сообщаются, на сайте госзакупок отсутствует подробная документация.

Из бюджета Нижегородской области 2018 года на доработку информационно-аналитической системы «Нижегородская электронная товарно-информационная система» запланировано потратить 11 761 665 рублей. Министерство экономического развития и инвестиций области подведёт итоги конкурса по отбору подрядчика 20 сентября 2018 года.

«Информационно-аналитическая система «Нижегородская электронная товарно-информационная система» представляет собой региональную информационную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Нижегородской области», — отмечается в документации с уточнением, что система создана для развития «конкуренции и кооперации между нижегородскими товаропроизводителями, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и улучшения их качества, а также в целях дальнейшего совершенствования работы в сфере организации закупок для государственных нужд».

Доработка потребовалось в связи с вступлением в силу изменений законодательства, необходимостью расширить функционал, а также для исполнения дорожной карты мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции нижегородских предприятий.

Напомним, ранее врио губернатора Глеб Никитин отметил, что «цифровая экономика может стать повесткой будущего именно для Нижегородской области», поскольку в регионе «для этого есть все ресурсы». В конце апреля 2018 года стало известно, что область станет одним из первых регионов, где запустят проект «Умный регион», входящий в госпрограмму «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках проекта планируется также развитие транспортных систем.