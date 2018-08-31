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Инвесторы надавили на «американские супы»

Экономика

Компания готова избавиться от зарубежных активов

Инвесторы надавили на «американские супы»
Matthew Hurst
Консервированные супы

Камден, США, 31 августа 2018, 03:55 — REGNUM  Часть бизнеса готов продать гигант американской пищевой индустрии Campbell Soup, сообщает Reuters.

Уточняется, что решение принято под давлением инвесторов. На рынке наблюдается потеря акций компании.

Компания готова избавиться от зарубежных активов и от подразделения свежезамороженных продуктов. В течение четырех лет конгломерат намерен сократить расходы на $945 млн.

Напомним, Campbell Soup производит консервированные супы и сопутствующие продукты, продающиеся в 120 странах.

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Экономика и бизнес в США
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