Назван объем ипотечных кредитов с начала года

Москва, , 03:18 — REGNUM Объем ипотечных жилищных кредитов населению превысил 1,5 трлн рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«В январе-июле 2018 года банки выдали гражданам более 785 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 1,5 трлн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что 122 тысячи рублевых кредитов было выдано на сумму 246 млрд рублей. Это больше 59% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа Банк России заявил о первом с начала года повышении рублевой ипотечной ставки — до 9,57%. Это произошло в июле.

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