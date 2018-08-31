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«Лукойл» не успел за «Роснефтью»

Экономика

Стоимость «Лукойла» составляла четыре триллиона рублей

«Лукойл» не успел за «Роснефтью»
tiger rus
Заправка «Лукойла»

Москва, 31 августа 2018, 02:20 — REGNUM  Капитализация «Лукойла» уступает только стоимости «Роснефти», пишет газета «Ведомости».

Уточняется, что 30 августа на Московской бирже «Лукойл» по капитализации опередил Сбербанк. В 16:50 мск стоимость «Лукойла» составляла четыре триллиона рублей, Сбербанка — 3,98 трлн руб., «Роснефти» — 4,6 трлн руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта «Лукойл» обогнал по капитализации «Газпром», заняв третье место после Сбербанка и «Роснефти». Стоимость составляла 3,293 трлн руб.

Читайте ранее в этом сюжете: «Лукойл» обошел «Газпром» по капитализации

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