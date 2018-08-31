Аргентина подняла ключевую ставку для сдерживания инфляции

Буэнос-Айрес, , 01:40 — REGNUM Центральный банк Аргентины поднял ключевую ставку до 60% из-за падения курса песо, говорится в официальном заявлении ЦБ Аргентины.

Ранее аргентинский центробанк уже поднимал ключевую ставку до 45% — также из-за падения курса национальной валюты.

30 августа курс аргентинского песо упал до нового исторического минимума — 39 песо за доллар. Это падение и вызвало повышение ключевой ставки. ЦБ Аргентины пообещал больше не поднимать ключевую ставку до декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что МВФ изучает запрос Аргентины на предоставление финансовой помощи в размере $50 млрд для предотвращения дефолта. В то же время президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что «договорился» с МВФ о кредите.

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