ЦБ «разобрался» с «Домашними деньгами»

Москва, , 00:33 — REGNUM Микрофинансовая организация «Домашние деньги» исключена из госреестра Банком России, сообщили в пресс-службе регулятора.

Уточняется, что решение принято 30 августа в связи с «неоднократным в течение года нарушением требований ряда нормативных актов». МФО нарушила ФЗ от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 151-ФЗ), а также ряд указаний ЦБ.

Отмечается, что «Домашние деньги» нарушили установленные числовые значения экономических нормативов «Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков», «Максимальный размер риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц)».

Также МФО представило «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании» с нарушением требований: в нем замечены недостоверные отчетные данные об отсутствии привлеченных кредитной организацией денег физлиц при установлении Банком России их фактического привлечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа в СМИ появилась информация о возможном банкротстве «Домашних денег». Соответствующее заявление в суд подало Агентство по страхованию вкладов.

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