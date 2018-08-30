Газ для украинских предприятий подорожает на 20%

Киев, , 23:42 — REGNUM В связи с колебаниями курса доллара, цена на газ для украинской промышленности подорожает более чем на 20%, сообщили 30 августа в пресс-службе компании НАК «Нафтогаз».

Если компания не имеет долгов перед «Нафтогазом» и ежемесячно закупает по предоплате более 50 тыс. кубометров газа, то при заключении нового контракта, с 1 сентября цена на газ повысится на 20,8%. В ином случае повышение цены составит 20,3%.

«Ценовые предложения были скорректированы из-за значительного изменения составляющих цены природного газа, в частности, роста котировок на европейских хабах и снижения средневзвешенного курса гривны к доллару США и евро», — отметили в «Нафтогазе».

По мнению экспертов, украинское правительство повысит также цены на газ для населения, поскольку это позволит получить очередной кредит от МВФ.

Читайте также: Цены на газ повысят: МВФ «додавливает» правительство Украины — эксперт