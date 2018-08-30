Власти Крыма передумали строить цементный завод в Феодосии

Феодосия, Крым, , 21:46 — REGNUM Правительство Республики Крым отказалось от инвестиционного проекта по строительству цементного завода в Феодосии. Об этом 30 августа сообщила вице-премьер правительства РК Лариса Опанасюк по итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата.

«Рабочая группа, досконально изучив вопрос, пришла к выводу, что этот инвестпроект в курортном городе не будет реализован. При принятии решения учитывалась общественное мнение, которое основывалось на необходимости сохранения и развития уникального курортно-рекреационного потенциала Феодосии», — уточнила крымский вице-премьер.

По её словам, инвестору в качестве альтернативы предложили площадку в промышленной зоне в Керчи.

«Он будет рассматривать наше предложение. В случае отказа от новой площадки соглашение будет расторгнуто», — добавила Лариса Опанасюк.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиционный проект строительства нового завода в Феодосии предусматривал создание комплекса для хранения и продажи цемента, который будет состоять из трёх хранилищ пневмотранспортной установки общей ёмкостью три тысячи тонн.

29 августа глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в его адрес поступают многочисленные обращения жителей Феодосии, которые не согласны с этим проектом.

«Люди считают, что он несовместим с курортным статусом Феодосии и может навредить городским пляжам», — отмечал руководитель республики.

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