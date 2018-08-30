На благоустройство петербургских дорог не хватает почти 3,5 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 21:37 — REGNUM Петербургским дорогам для достойного содержания в 2019 году не хватает 3,4 млрд рублей. Об этом сообщил на бюджетных слушаниях глава городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего бюджет комитета на следующий год пока установлен на уровне 14 млрд рублей. Рублевский заявляет, что его ведомству необходимо еще 7 млрд рублей, причем половина этой суммы пойдет на содержание дорог.

Сейчас из годового бюджета комитета на дороги предполагается пустить только около 9 млрд рублей вместо необходимой суммы в 12,4 млрд рублей.

Кроме того, отметил чиновник, в 2020 году комитет намерен дополнительно попросить из казны на эти же цели 3,9 млрд рублей, а в 2021 году — 4,4 млрд рублей. Эту необходимость Рублевский объяснил новыми правилами, устанавливаемыми на федеральном уровне.

«Новые ГОСТы, которые вступят в силу в 2019 году, предъявляют более строгие требования к содержанию дорог», — пояснил чиновник.

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