Медведев решил ускорить внедрение цифровых технологий в России

Москва, , 19:50 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что небольшие российские города и поселки в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока должны получить устойчивый доступ к сети интернет через сеть российских спутников. Такое заявление Медведев сделал на совещании по расходам бюджета в 2019—2021 годах на промышленность, транспорт, топливно-энергетический комплекс и цифровое развитие.

«Нужно ускорить внедрение цифровых технологий с использованием преимущественно российских разработок. Это вопрос национальной безопасности», — сказал Медведев.

Он напомнил, что в приоритетах государства уже давно значится расширение охвата населенных пунктов России высокоскоростным интернетом.

Также Медведев указал, что необходимо завершить строительство волоконно-оптических линий к большинству населенных пунктов. Те города и поселки, которые находятся в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, и к котором нецелесообразно тянуть кабельные линии, должны получить устойчивый доступ в интернет через сеть российских спутников.

В целом, глава правительства подчеркнул, что отрасли российской промышленности должны увеличивать производство высокотехнологичной конкуретноспособной продукции и увеличивать объемы экспорта.

Для этого нужно интенсивнее проводить модернизацию промышленных предприятий, ускоренными темпами развивать логистическую инфраструктуру. Отдельно Медведев отметил необходимость перенастройки экспортной политики, в частности, необходимость значительного упрощения экспортных операций. Кроме того, по мнению главы правительства нужно объединить усилия и финансовых ресурсов федерального центра и регионов по стимулированию выпуска продукции с высоким экспортным потенциалом.