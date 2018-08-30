Секрет инвестиций: «Украина фактически взяла в заложники российские банки»

Киев, , 19:47 — REGNUM Украинские эксперты сегодня, 30 августа, продолжают обсуждать информацию о том, что Россия является главным инвестором в экономику страну.

Напомним, накануне издание «Зеркало недели» со ссылкой на данные украинской государственной службы статистики сообщило, что в течение января-июня на Украину поступило 1,2 млрд долларов инвестиций. Российская доля составляет 34,6% от общего объема — 436 млн долларов. На втором месте списка оказался Кипр — 219 млн долларов, на третьем месте Нидерланды — 207,7 млн долларов. Почти все российские инвестиции пошли в украинский банковский сектор на докапитализацию российских банков, работающих на Украине.

«Как так, российские банки несмотря на протесты патриотов, увеличивают капитал в Украине. Просто таки экспансия. Но что на самом деле? А на самом деле это не инвестиции, это скорее похоже на выплату за заложников. Что происходит с российскими банками? Украина фактически взяла их в заложники», — объясняет происходящее экономист Сергей Фурса.

Эксперт отмечает, что дочерние российские банки под санкциями, и выводить деньги из Украины они не могут.

«Продать свои финансовые учреждения у них тоже не получается. Закрыть их просто так — нельзя. Банкротство — плохая идея, когда ты большой системный банк, представленный в разных странах мира. В итоге, российские банки вынуждены поддерживать свои дочерние банки в Украине, выбрав стратегию их постепенного умирания. Другого выхода им не оставили», — продолжает Фурса.

В целом же экономист признает, что на Украину приходит очень мало инвестиций.

«Не торопятся инвесторы к нам. Но это собственно не новость. Они как в 2011 году сбежали, так и не торопятся. А сейчас, на фоне происходящего в мире, кризисов в Турции и Аргентине, и подавно не тропятся. Это плохо. Потому что инвестиции — это единственный путь к экономическому росту. И нам очень надо убедить иностранных инвесторов чтобы они пришли», — отмечает он.

В свою очередь, политолог Сергей Белашко иронизирует, что мировая история ещё не знала такого «щедрого агрессора».

«За первое полугодие 2018 года в украинскую экономику пришло $436 млн. из России, это 34,6% всех капиталовложений из-за рубежа. Таким образом, Россия стала самым крупным иностранным инвестором Украины… И это касается только «свободных» территорий, в «оккупированные» Россия инвестировала ещё больше», — комментирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 28 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал послов Украины в других странах провести активную работу по привлечению иностранных инвесторов к процессу приватизации государственных активов.

«Донесение информации, обеспечение соответствующих контактов. Очень важным является использование ваших возможностей в стране пребывания. Мы очень рассчитываем, что будет обеспечено это взаимодействие… Для нас важно, чтобы на предприятия, которые являются государственной собственностью, но не носят стратегический характер, приходили инвестиции. Желательно, чтобы эти инвестиции были высокотехнологичными, и тогда мы сможем быть достаточно конкурентными», — заявил глава правительства во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.