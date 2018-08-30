В день города и республики в столице Татарии открылась новая станция метро

Казань, , 19:35 — REGNUM В Казани открылась новая станция метро «Дубравная». В торжественной церемонии приняли участие глава Татарии Рустам Минниханов, Государственный советник республики Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов, глава МУП «Метроэлектротранс» города Казани Асфан Галявов и другие, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Очень приятно, что в праздник города, в День Республики мы открываем новые объекты. Конечно, город наш должен быть комфортным, очень много внимания уделяется общественным пространствам, дворам, дорогам. Еще много нам надо сделать, но мы уже приступили к строительству второй линии метро, и уверен, что и эту задачу мы тоже решим», — заверил Минниханов. Также глава Татарии поздравил участников мероприятия и жителей города с Днем республики и добавил, что приятно находиться в этот праздник вместе.

По словам главы метрополитена Асфана Галявова, с запуском новой станции ежедневный пассажиропоток казанского метро увеличится на 5−6%.

На строительство участка метро от станции «Победа» до «Дубравной» было выделено 5,2 млрд рублей. Строительство началось в 2014 году, в марте 2015 года стартовала проходка правого перегонного тоннеля «Дубравная» — «Проспект Победы». Левый перегонный тоннель был завершен весной 2016 года. Открытие станции неоднократно откладывалось: первоначально станцию планировали сдать до конца августа 2017 года, затем срок перенесли на начало 2018 года, потом на 9 мая и далее на 12 июня. Станция «Дубравная» является пересадочной на вторую линию метрополитена, которая будет включать в себя 12 станций. В настоящее время казанским метро пользуются 120 тыс. человек в сутки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, арбитражный суд Татарии в то же время готовится рассмотреть иск управления Федеральной налоговой службы по республике о признании подрядчика строительства станции «Дубравной» — АО «Казметрострой» — банкротом.

Иск налоговая служба подала в середине июня 2018 года, вменив задолженность в размере 202 677 268,28 рубля, но позднее снизив сумму, так как часть долга была выплачена. В дело в качестве третьих лиц привлекли ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», министерство финансов РТ и ПАО «Ак Барс» Банк.

Крупные финансовые претензии к метростроителям имеет не только налоговое ведомство. В январе 2018 года АО «Московский метрострой» потребовало взыскать с казанской компании 86 805 291,33 рубля, позднее сумму истец уменьшил до 56 845 811,91 рубля. 31 мая 2018 года производство по делу было прекращено, так как стороны заключили мировое соглашение, по которому АО «Казметрострой» обязался тремя частями уплатить весь долг, завершив выплаты до 30 сентября 2018 года.

Также претензии на 11 121 727,74 рубля к АО выставила московская компания «СпецПромСтрой».

Еще одна московская компания — ООО «Мостоннельстрой» требует взыскать с казанского общества задолженность за невыполнение работы по договору субподряда и процентов за пользование чужими денежными средствами. Сумма составляет 13 065 746,67 рубля.

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