Четверг, 30 Августа 2018 года
19:59:09 МСК

МВФ рассмотрит запрос о помощи от президента Аргентины

Экономика

Организация «пересмотрит фазы финансовой программы»

Вашингтон, 30 августа 2018, 19:51 — REGNUM  Международный валютный фонд «изучает» запрос Аргентины о преждевременном предоставлении средств кредита на $50 млрд для предотвращения дефолта, 30 августа передает агентство Reuters.

Согласно заявлению главы МВФ Кристин Лагард, международная финансовая организация «пересмотрит фазы финансовой программы» для Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что «договорился» с МВФ об ускорении программ финансовой помощи для борьбы с кризисом и девальвацией национальной валюты.

Читайте также: Президент Аргентины обратился за помощью к МВФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономический кризис в странах Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить