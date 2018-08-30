МВФ рассмотрит запрос о помощи от президента Аргентины

Вашингтон, , 19:51 — REGNUM Международный валютный фонд «изучает» запрос Аргентины о преждевременном предоставлении средств кредита на $50 млрд для предотвращения дефолта, 30 августа передает агентство Reuters.

Согласно заявлению главы МВФ Кристин Лагард, международная финансовая организация «пересмотрит фазы финансовой программы» для Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что «договорился» с МВФ об ускорении программ финансовой помощи для борьбы с кризисом и девальвацией национальной валюты.

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