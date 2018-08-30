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ФАС возбудила дело против губернатора Челябинской области

Экономика

Все 29 контрактов на ремонт дорог на общую сумму в 8 млрд рублей получила одна компания

ФАС возбудила дело против губернатора Челябинской области
Иллюстрация: Kremlin.ru
Борис Дубровский

Челябинск, 30 августа 2018, 18:53 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации возбудила дело в отношении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, а также министерства дорожного хозяйства региона и компании «Южуралмост». Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Губернатор, министерство дорожного хозяйства Челябинской области и «Южуралмост» обвиняются в сговоре на торгах при проведении аукциона на право заключения контрактов на ремонт дорог на суммы свыше 8 млрд рублей.

Антимонопольщики выявили нарушения при проведении 29 аукционов на общую сумму свыше 8 млрд рублей. Во всех этих аукционах победило акционерное общество «Южуралмост».

В ФАС пояснили, что лоты на аукционах специально укрупнялись, чтобы ограничить конкуренцию, а заявки других компаний отклонялись по основаниям, не предусмотренным российским законодательством.

Более того, ряд контрактов был заключен вопреки предписаниям антимонопольных органов.

В итоге начальная максимальная цена контрактов снижена только на 1,5%, и победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения.

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