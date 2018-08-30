Казахстан планирует развивать новые маршруты экспорта нефти

Астана, , 18:54 — REGNUM В Казахстане отсутствуют проблемы с экспортом нефти с месторождения Кашаган в Каспийском море, сообщает 30 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя министра энергетики республики Магзум Мирзагалива.

По его словам, в республике планируют развивать и другие направления, в том числе через морские порты Актау и Курык в направлении Баку и Махачкалы.

Заместитель министра отметил, что в настоящее время нефть с месторождения Кашаган доставляется по маршруту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Черное море и далее на мировые рынки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Казахстане планируют добыть 87 млн тонн нефти. Рост добычи сырья в республике достигается в основном за счет трех месторождений: Кашаган, Карачаганак и Тенгиз.

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