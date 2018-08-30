Пшеница, ячмень, кукуруза: Украина обнародовала данные по агроэкспорту

Киев, , 18:22 — REGNUM Украинские аграрии с начала 2018—2019 маркетингового года (июль 2018 — июнь 2019) по состоянию на 29 августа экспортировали более 5 млн тонн зерновых.

Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства аграрной политики и продовольствия, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, согласно информации ведомства, пшеницы отправлено на экспорт 2,6 млн тонн, ячменя — 1,3 млн тонн, кукурузы — 1 млн тонн.

Как сообщал ИА REGNUM, по предварительным данным, в 2017—2018 МГ украинские аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна, в т.ч. пшеницы — 17,1 млн тонн.

В августе этого года экспортеры зерна и министерство аграрной политики и продовольствия согласовали объем экспорта пшеницы в 2018 году в 16 млн тонн. В ходе подписания меморандума заявлялось, что этот документ является одним из факторов сохранения баланса между внутренним потреблением зерновых и экспортными возможностями.

При этом министерство аграрной политики и продовольствия Украины сохранило прогноз урожая пшеницы на уровне 23 млн тонн в 2018 году.

«Это наиболее консервативная, пессимистичная оценка, которая реализуется при наиболее неблагоприятном сценарии и при совокупности всех возможных негативных факторов (что в принципе маловероятно, но бывало). Однако даже в этой модели объем в 11 млн тонн больше чем в два раза превышает спрос внутреннего рынка на продовольственную пшеницу, который оценивается в 5 миллионов», — подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Чиновник также отметил, что из-за неурожая в основных странах-поставщиках зерна цены на внешних рынках на пшеницу растут, что повышает маржинальность экспорта из Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2018 года Кабинет министров Украины принял решение поддержать аграрный сектор и рассчитывает на рост этого сегмента экономики.

«Мы понимаем, что 17−18% всего ВВП формируется в аграрном секторе. И мы приняли решение, что мы поддержим аграрный сектор и поможем ему расти. В этом [2018] году продолжат работу программы относительно производства сельхозтехники прицепной, несложной и разной для украинских аграриев», — подчеркнул, в частности, премьер-министр Владимир Гройсман.