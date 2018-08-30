«Хорошие новости кончились» — фондовый рынок США пошел на спад

Нью-Йорк, США, , 18:19 — REGNUM Американский фондовый рынок начал день торгов в «красной зоне» — все основные индексы Уолл-стрит пошли на спад, 30 августа передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 58,65 пункта (0,22%), до 26 065,92 пункта, индекс S&P 500 снизился на 4,24 пункта (0,15%), до 2909,80 пункта, индекс Nasdaq снизился на 12,40 пункта (0,15%), до 8097,29 пункта.

«У нас был довольно продолжительный рост. Я думаю, что у нас нет никаких хороших новостей, чтобы сохранить этот импульс», — прокомментировал журналистам настроение рынка главный стратег B. Riley FBR Арт Хоган.

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