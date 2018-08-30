Костромские власти хотят удержать молодые кадры в селах

Кострома, , 17:58 — REGNUM Администрация Костромской области одобрила законопроект об выплатах единовременного пособия молодым специалистам, которые трудоустраиваются в селах региона, сообщает пресс-служба губернатора области. Теперь его предстоит рассмотреть депутатам областной Думы.

Согласно новому закону молодые агрономы, зоотехники, ветеринары и инженера по обслуживанию сельхозтехники могут получить пособия в зависимости от уровня образования и удаленности от районного центра.

Так, костромские власти предлагают выплачивать пособия:

от 50 до 150 тысяч рублей — в зависимости от уровня образования специалиста, трудоустроившегося на сельхозпредприятиях Костромского, Красносельского, Нерехтского, Судиславского, Сусанинского, Буйского, Галичского и Островского районов;

от 100 до 200 тысяч рублей — тем, кто начнет работать на предприятиях, расположенных на расстоянии от 140 до 280 километров от Костромы — на территории Солигаличского, Чухломского, Парфеньевского, Антроповского, Нейского, Мантуровского, Макарьевского и Кадыйского районов;

от 150 до 250 тысяч рублей — специалистам приехавшим работать в Кологривский, Межевский, Пыщугский, Шарьинский, Поназыревский, Павинский, Вохомский и Октябрьский районы.

Как отмечает глава региона Сергей Ситников, законопроект должен удержать молодых специалистов в селах области:

«Если специалист будет жить в районном центре, а работать на селе, то своей цели мы не достигнем. Он получит деньги, отработает контракт и уедет, и никакого закрепления на селе не произойдет. И самое главное: если работодатель не будет обеспечивать кадры достойной заработной платой, никакие пособия не удержат молодых специалистов на селе».

ИА REGNUM напоминает, что государственная поддержка молодых кадров в сельских местностях действует в Костромской области с 2011 года. С конца 2016 года единовременные выплаты молодым специалистам согласно уровню образования были увеличены с 30, 50 и 100 тысяч рублей до 50,100 и 150 тысяч рублей соответственно.

С 2014 года по 1 января текущего года выплаты получили 85 специалистов. По данным областного департамента агропромышленного комплекса «около 70% молодых специалистов остаются работать на селе после окончания действия трудовых договоров».