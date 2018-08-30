Запад упрекнули за нежелание простить Украине долги

Киев, , 17:54 — REGNUM Правительство Украины может не выполнить требование Международного валютного фонда по повышению цен на газ для населения. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман «не хочет, как губка втягивать на себя ошибки всей власти». Об этом 30 августа в эфире телеканала NewsOne заявила политический эксперт Янина Соколовская.

«Гройсман хочет делать свою политическую карьеру. Он больше играет с «Народным фронтом». Сейчас «Народный фронт» не очень работает на «Блок Петра Порошенко» и вообще на президентскую вертикаль. Происходит то, что премьер, который должен быть правой, левой и всеми другими руками президента, то он перестает таким быть. Он говорит, что у него есть личное мнение, он не хочет, как губка втягивать на себя ошибки всей власти, хочет делать собственную карьеру и вообще он такой прогрессивный политик. МВФ все это увидит, они не слепые», — сказала Соколовская.

Она напомнила, что ранее МВФ простил Польше долг в 130 млрд долл, что позволило Варшаве добиться высоких экономических результатов.

«Даже если нам не дадут тот кредит, очередной транш, небо на землю не упадет. Будем двигаться вперед, требовать транш, подтягивать свою экономику и т.д. Подчеркиваю, те миллиарды (от МВФ — ИА REGNUM. ) не много решают. Когда Польшу делали витриной Евросоюза, ей простили 130 млрд долга и 170 млрд в неё ввели почти одновременно. Тогда Польша действительно подтянулась к общеевропейским стандартам», — добавила Соколовская.

По её словам, сегодня Германия не хочет вкладывать деньги в Украину и делать из неё «витрину».

"Украине не дают такие деньги, потому что, во-первых, нет такой возможности. Евросоюз не в таком хорошем положении как был сначала — и с Грецией проблемы, и с брекзитом проблемы. Флагманом выступает Германия, которая не хочет отдавать свои деньги. Нет ни экономической, ни политической ситуации, чтобы Украине дали такие сумасшедшие деньги… Поляки не сильно отличаются от украинцев… У нас ситуация (по борьбе с коррупцией — ИА REGNUM ) лучше, чем была в Польше на тот момент, когда её решили сделать витриной», — отметила Соколовская.

Она напомнила, что Запад фактически оставил Украину один на один в противостоянии с Россией.

«Мы тянемся сами. Когда мы говорим, что у нас война с Россией и проблемы на Донбассе, нам говорят, что они очень обеспокоенны. Активность Волкера как американского представителя почему-то снизилась. Приезд американского представителя высшего уровня Болтона не дал особых результатов, на которые мы рассчитывали. Поэтому мы понимаем, что стоим один на один с нашим северным соседом. Из этого и вытекают основные наши проблемы, это не только проблема коррупции, но и наше геополитическое положение», — подытожила Соколовская.

Как сообщалось, с 13 по 16 сентября Украину посетит спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер. Ожидается, что представитель Госдепа США обсудит с украинскими властями вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс. Ранее, 24 августа, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил Украину. Во время визита Болтон встретился с президентом Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и принял участие в военном параде по случаю Дня независимости Украины.

Напомним, 28 августа кабмин Украины продлил до 1 октября действие постановления, которое устанавливает фиксированную цену на газ в размере 6958 грн (247 долл) за 1000 м³ населению, религиозным организациям и теплокоммунэнерго.

В декабре 2017 года в МВФ заявили, что украинские власти должны поднять цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на внешних рынках. Миссия МВФ будет работать в Киеве с 6-го по 19 сентября 2018 года. Ожидается обсуждение экономической политики, финансовой помощи и разработка проекта бюджета Украины на 2019 год.