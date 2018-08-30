В Синьцзяне открылось шестое китайско-евразийское ЭКСПО

Урумчи, Китай, , 17:32 — REGNUM В Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая открылась шестая выставка ЭКСПО «Китай — Евразия»; церемонию возглавил член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа, сообщает 30 августа Синьхуа.

В выступлении представителя центра было отмечено расширение делового сотрудничества Китая со странами, расположенными вдоль маршрута «Пояса и пути», которое характеризует все пятилетие, прошедшее с объявления в 2013 году китайским лидером Си Цзиньпином этой важнейшей экономической инициативы.

В центр внимание Ху Чуньхуа поставил усиление стыковки развития участников проекта в сфере торговли, сотрудничества в инвестиционной и производственной областях, совершенствовании железно‑ и автодорожной, а также портовой инфраструктуры, связей в энергетической и телекоммуникационной сферах.

Вице-премьер особо подчеркнул неизменность политики реформ и открытости и высказал приветствие укреплению в рамках «Пояса и пути» двусторонних связей КНР с целым рядом стран Европы и Азии.

Отметим, что в шестом ЭКСПО в Синьцзяне участвуют более 700 китайских и зарубежных компаний; уже заключены контракты на общую сумму в 18 млрд долларов.