Два дня на диспансеризацию позволят увеличить продолжительность жизни в РФ

Москва, , 17:34 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина выделять два оплачиваемых дня для проведения диспансеризации людям предпенсионного возраста будет способствовать увеличению продолжительности жизни граждан РФ. Об этом журналистам заявил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

«Диспансеризация очень важна, особенно для лиц предпенсионного возраста. Это необходимо для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, а также основных факторов риска их развития. Если уж мы поставили цель довести продолжительность жизни в России в среднем до 80 лет, то в данном случае роль систематических медицинских обследований трудно переоценить», — отметил Огуль.

По словам депутата, большинство граждан РФ не могут своевременно и регулярно проходить диспансеризацию, поскольку работодатели часто не идут навстречу и для обследования приходится брать выходной за свой счет.

«Чаще всего граждане просто отказываться от планового осмотра и это приводит к непоправимым последствиям. Ведь вовремя выявленное заболевание излечить легче, а чем дольше откладывать визит к врачу, тем больше вероятности того, что болезнь станет хронической, а это чревато самыми негативными последствиями», — подчеркнул Огуль.

При этом, отмечает он, сдать все анализы и пройти несколько врачей за один день достаточно сложно.

«Конечно же, предложение главы государства о двух выходных днях для диспансеризации найдет самую всестороннюю нашу поддержку», — заявил Огуль.

Президент РФ Владимир Путин 29 августа обратился к гражданам РФ по вопросу проведения в РФ пенсионной реформы. Речь идёт о правительственном законопроекте, направленном на повышение пенсионного возраста для граждан РФ. Президент подчеркнул необходимость подобных изменений, но при этом отметил, что законопроект нужно доработать ко второму чтению.

Так, в частности, повышение пенсионного возраста для женщин должно быть таким же, как и для мужчин — на пять лет, а не на восемь, как предлагает правительство сегодня.

Помимо этого, президент также считает необходимым ввести административное и уголовное наказание за увольнение граждан предпенсионного возраста. В то же время, президент поручил законодательно закрепить обязательное предоставление двух выходных дней в год для диспансеризации таких сотрудников. Президент особо подчеркнул, что выходные должны предоставляться с сохранением заработной платы.