Четверг, 30 Августа 2018 года
18:28:34 МСК

США стимулируют насаждение частного сектора в цифровой экономике Монголии

Экономика

И рассматривают эту модель оптимальной для всех развивающихся стран

Улан-Батор, 30 августа 2018, 17:26 — REGNUM  Торговая палата (ТП) США организовала и провела в Улан-Баторе очередную встречу с группой лидеров в области цифровой экономики в Монголии, сообщает 30 августа Синьхуа со ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что подобные встречи проводятся в ежемесячном формате и направлены на поощрение развития в Монголии частного сектора, который, по мнению американской стороны, способен существенно повысить конкурентоспособность страны на рынках информационных технологий.

Отмечается, что председатель американской ТП в Улан-Баторе Стив Поттер считает, что текущие социально-экономические проблемы Монголии решит частник, являющийся, по его словам, основой экономики любой развивающейся страны. В центр своего выступления представитель США поставил диверсификацию экономики и укрепление региональной и глобальной взаимосвязи и взаимозависимости.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Монголии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить