США стимулируют насаждение частного сектора в цифровой экономике Монголии

Улан-Батор, , 17:26 — REGNUM Торговая палата (ТП) США организовала и провела в Улан-Баторе очередную встречу с группой лидеров в области цифровой экономики в Монголии, сообщает 30 августа Синьхуа со ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что подобные встречи проводятся в ежемесячном формате и направлены на поощрение развития в Монголии частного сектора, который, по мнению американской стороны, способен существенно повысить конкурентоспособность страны на рынках информационных технологий.

Отмечается, что председатель американской ТП в Улан-Баторе Стив Поттер считает, что текущие социально-экономические проблемы Монголии решит частник, являющийся, по его словам, основой экономики любой развивающейся страны. В центр своего выступления представитель США поставил диверсификацию экономики и укрепление региональной и глобальной взаимосвязи и взаимозависимости.