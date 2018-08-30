Воронежский лесопожарный центр получил новые автомобили

Воронеж, , 17:22 — REGNUM Новые служебные автомобили переданы сотрудникам пожарно-химических станций — филиалов Воронежского лесопожарного центра 30 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Ключи и документы от шести автомобилей по поручению главы региона Александра Гусева вручил врио заместителя председателя правительства области Виктор Логвинов.

Церемония вручения прошла на территории Новоусманского филиала Воронежского лесопожарного центра. Автомобили будет переданы в распоряжение Павловской, Аннинской, Бобровской и Верхнемамонской пожарно-химических станций. Виктор Логвинов выразил надежду на то, что использование новой техники повысит эффективность противопожарных мероприятий. Он также сообщил, что правительство области и в дальнейшем намерено оказывать поддержку региональному лесному хозяйству.

Отметим, что в течение нескольких лет проводится обновление технического парка Воронежского лесопожарного центра. В 2017 году на закупку новой техники было выделено техники 50,1 млн рублей: на эти деньги были закуплены трактора, автомобили, навесное оборудование для филиалов центра, расположенных в лесничествах, где наиболее высоки риски возникновения пожаров.

Отметим, что переданные сегодня автомобили — это первая партия техники из запланированной к приобретению в текущем году. В лесничества области также поступили плуги, бороны, культиваторы и другое навесное оборудование, необходимое при проведении лесохозяйственных и противопожарных мероприятий.