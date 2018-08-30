Четверг, 30 Августа 2018 года
18:31:58 МСК

В Китае озабочены нарушениями в сфере Интернет-кредитования

Экономика

И отмечают усиление рисков, связанных с нелегальной финансовой и страховой деятельностью

Пекин, 30 августа 2018, 17:16 — REGNUM  В Пекине состоялось совещание Китайского комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью (CBIRC), посвященное предотвращению финансовых рисков и углублению реформ и открытости в финансово-экономических секторах экономики страны, сообщает 30 августа Синьхуа.

На мероприятии отмечено появление новых вызовов и потенциальных рисков, связанных с нелегальной финансовой деятельностью, масштабы которой растут, несмотря на стабильный рост и благоприятные тенденции в экономике.

Комитет CBIRC отчитался о штрафах общим размером более 1,6 млрд юаней, наложенных почти на 1,5 тыс. банков и страховых компаний за нарушения в сфере Интернет-финансов и прежде всего сетевого кредитования.

Сообщается, что на конец июня текущего года объем кредитов, выданных банковскими и финансовыми учреждениями, в годовом исчислении увеличился почти на 12,5%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить