В Китае озабочены нарушениями в сфере Интернет-кредитования

Пекин, , 17:16 — REGNUM В Пекине состоялось совещание Китайского комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью (CBIRC), посвященное предотвращению финансовых рисков и углублению реформ и открытости в финансово-экономических секторах экономики страны, сообщает 30 августа Синьхуа.

На мероприятии отмечено появление новых вызовов и потенциальных рисков, связанных с нелегальной финансовой деятельностью, масштабы которой растут, несмотря на стабильный рост и благоприятные тенденции в экономике.

Комитет CBIRC отчитался о штрафах общим размером более 1,6 млрд юаней, наложенных почти на 1,5 тыс. банков и страховых компаний за нарушения в сфере Интернет-финансов и прежде всего сетевого кредитования.

Сообщается, что на конец июня текущего года объем кредитов, выданных банковскими и финансовыми учреждениями, в годовом исчислении увеличился почти на 12,5%.