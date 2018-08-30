«Президент РФ взял на себя ответственность за пенсионную реформу»

Москва, , 17:36 — REGNUM Обращение по поводу пенсионной реформы, с которым выступил президент России Владимир Путин, показало, что глава государства отнесся к этой теме невероятно внимательно, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM, 30 августа.

«Во-первых, самый важный момент, который надо отметить — обращение было очень проработанным и содержало очень много конкретных предложений по компенсациям разным группам граждан, — сказал Федорова. — Видно, что к пенсионным изменениям президент относится невероятно внимательно и очень подробно и проработано этот вопрос изучил. Сказанное Путиным не было лирикой и общими словами. Президент аргументированно объяснил, почему приходится повышать пенсионный возраст. Второй момент, который хотелось бы отметить — личная смелость и мужество президента, фактически взявшего на себя ответственность за крайне чувствительный и болезненный для многих людей вопрос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM 29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором высказал свое отношение к запланированной правительством РФ пенсионной реформе. Глава государства, акцентировал внимание на необходимости предложенных правительством шагов и не согласился с альтернативными вариантами, которые предлагали противники пенсионной реформы.