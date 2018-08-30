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«Угроза санкций» снова меняет цены на нефть

Экономика

Баррель Brent вырос до $77,74

Лондон, 30 августа 2018, 17:10 — REGNUM  Мировые цены на нефть снова растут — на уровне котировок сказалось ожидание санкций США против Ирана и Венесуэлы, 30 августа передает агентство Reuters.

К настоящему моменту баррель Brent вырос в цене на 60 центов до $77,74. Нафть WTI выросла в цене на 40 центов до $69,91 за баррель.

Несмотря на то, что санкции США вступят в полную силу только в ноябре текущего года, рынок уже фиксирует значительное падение экспорта нефти из Ирана и Венесуэлы.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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