В Волгограде конкурсный управляющий завода пойдет под суд за хищения

Волгоград, , 16:55 — REGNUM В Волгограде в суд передано дело в отношении бывшего конкурсного управляющего «Завода базальтовой теплоизоляции — Волгоград», который обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия и хищении 215 тонн отсева щебня, который использовал для строительства дороги к своей даче. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.

Конкурсный управляющий был назначен на завод, который проходил процедуру банкротства, в декабре 2015 года. С сентября 2016 года 107 работников в течение года полностью не получали зарплату, долг составил примерно 8 млн рублей. При этом на счет организации поступали деньги, но их тратили на другие цели. Также в 2016 году, по версии следствия, временный руководитель завода похитили отсев щебня, который после использовал при строительстве дороги к своему дачному участку.

В отношении мужчины возбуждены три уголовных дела: о частичной невыплате зарплаты свыше трех месяцев, о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев и о хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.