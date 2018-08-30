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В Волгограде конкурсный управляющий завода пойдет под суд за хищения

Экономика

Конкурсный управляющий обвиняется в невыплате зарплаты и хищении отсева щебня

Волгоград, 30 августа 2018, 16:55 — REGNUM  В Волгограде в суд передано дело в отношении бывшего конкурсного управляющего «Завода базальтовой теплоизоляции — Волгоград», который обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия и хищении 215 тонн отсева щебня, который использовал для строительства дороги к своей даче. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.

Конкурсный управляющий был назначен на завод, который проходил процедуру банкротства, в декабре 2015 года. С сентября 2016 года 107 работников в течение года полностью не получали зарплату, долг составил примерно 8 млн рублей. При этом на счет организации поступали деньги, но их тратили на другие цели. Также в 2016 году, по версии следствия, временный руководитель завода похитили отсев щебня, который после использовал при строительстве дороги к своему дачному участку.

В отношении мужчины возбуждены три уголовных дела: о частичной невыплате зарплаты свыше трех месяцев, о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев и о хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

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