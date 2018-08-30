Дорожные картели: выжившие компании можно пересчитать по пальцам одной руки

Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Проблемой дорожного строительства являются не картельные сговоры, а уход с рынка большинства компаний из-за экономической неэффективности работы, который привел к тому, что у заказчика иногда просто нет альтернативы, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 августа, глава петербургской ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов, комментируя заявления премьер-министра Дмитрия Медведева о проблеме картельных сговоров.

Ранее на заседании правительства Медведев заявил, что лидером по картельным сговорам в России является сфера строительства, особенно дорожного, и что антиконкурентные соглашения широко распространены в сфере госзакупок и закупок компаний с госучастием. Ущерб от сговоров на торгах в бюджетах всех уровней составляет 2% ВВП.

Медведев заявил о необходимости более активно проводить приватизацию государственной собственности, усилить работу по противодействию картелям, совершенствовать механизм поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечить для всего бизнеса равный доступ «к услугам государственных и естественных монополий».

С этого рынка за последнее время ушло огромное число компаний. Причинами в большинстве случаев были снижение экономической эффективности и непрофессионализм заказчиков.

Чтобы далеко не ходить, напомним, что петербургский «Метрострой» не может получить от Смольного 15 млрд рублей и вынужден брать кредиты.

Для того, чтобы перечислить тех, кто остался на рынке, скажем, в нашем регионе, хватит пальцев одной руки. Началось распределение основных игроков по специализациям: кто занимается текущим ремонтом, кто — капитальным.

Сейчас, получив адресно-инвестиционную программу, можно заранее сказать, кто чем будет заниматься. Без всякого сговора. Просто выбор у заказчика очень узок.