Как в старые добрые времена: в Симферополе создадут розарий

Симферополь, , 16:39 — REGNUM В симферопольском парке им. Гагарина высадят большой розарий. Об этом 30 августа журналистам сообщил глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв.

«Есть ряд задумок, будем продолжать благоустройство Гагаринского парка. Я был в Донецке на Дне города, нам пообещали предоставить их розы для нашего розария», — уточнил Лукашёв.

Напомним, по данным администрации Симферополя, с начала 2018 года в городе было высажено более 300 новых деревьев и кустарников. Также с 2019 года планируется полноценный старт программы по лечению больных деревьев.