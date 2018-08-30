Новосибирцев не так-то просто ободрать налогами

Семён Прохоров, , 17:00 — REGNUM

Выборы в Новосибирской области идут своим чередом, то есть вяло и тихо. «Единая Россия» выдвинула своим кандидатом на пост губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (он же временно исполняющий обязанности губернатора области), выдвинулось еще несколько кандидатов, о которых трудно сказать что-то политически определенное.

Итоги выборов губернатора Новосибирской области настолько предсказуемы, что у новосибирского отделения партии «Яблоко» даже вырвался возглас отчаяния. Председатель регионального отделения партии Светлана Каверзина 20 августа 2018 года разослала новосибирским журналистам письмо о выборах губернатора, в котором был и такой пассаж:

«1. «Выборы» губернатора Новосибирской области представляют собой продукт сговора властных элит, политтехнологий и манипуляции, они имитируют выборный процесс в условиях задушенной политической свободы и отсутствия конкуренции идей».

И далее:

«3. Как политическая партия, мы не должны призывать граждан отказываться от участия в выборах, но мы призываем всех сограждан, озабоченных состоянием дел в России и в частности, в Новосибирской области, не голосовать за кандидата от правящей партии, от представителя властной верхушки, делегированного для поддержания того курса, который ведет нашу страну если не к полному краху, то к верному медленному разрушению и разложению».

Выделенный фрагмент письма Каверзиной очень нехарактерен для политической риторики партии «Яблоко», и, по-моему, таких выражений они раньше не употребляли. Он более подходит к стилю газеты «Завтра», то есть противоположной части политического спектра. В некотором роде это выдающееся достижение, когда проводимыми мерами, вызывающими сильное недовольство населения: повышением пенсионного возраста и повышением налогов, удалось хотя бы отчасти перекрасить демократическую партию, всегда выбиравшую синий или зеленый оттенок, в довольно выраженный красный цвет. Если так пойдет и дальше, то «яблочники», по крайней мере, новосибирские, могут стать очень похожими на коммунистов.

В одном с Каверзиной стоит согласиться, что кандидат от «Единой России» и он же наиболее вероятный победитель выборов губернатора Новосибирской области Андрей Травников делегирован для поддержания курса, в частности, курса на повышение налогов. Более того, он об этом даже заявил, прямолинейно и дерзко.

20 августа 2018 года штаб общественной поддержки Травникова, его доверенные лица и приглашенные эксперты устроили совещание на тему развития промышленности и малого бизнеса в области. Эксперты готовили предложения в программу кандидата, и вот состоялось обсуждение этих предложений.

Сам по себе это любопытный момент, когда кандидат вырабатывает свою программу в ходе выборов, всего за три недели до дня голосования. Это обстоятельство многое говорит и характере выборов. Однако содержание было намного интереснее.

Активнее всего обсуждались два вопроса, интересующих малый бизнес: ларьки и налоги. Проблема ларьков вытекает из того, что к молодежному хоккейному чемпионату мира в Новосибирске в 2023 году планируется заменить старые ларьки на новые. Обычно это превращалось в массовый снос торговых точек, и далеко не все возвращались на свои прежние места. Бизнес требовал заблаговременного выделения мест и гарантий инвестиций. Кандидат в губернаторы пообещал подумать, сказав, что вопрос — не срочный, и об этом нужно подумать на будущий год.

Второй вопрос — налоги. Регионы могут снижать налоги на вмененный доход, которыми обычно малый бизнес и пользуется, с 6% до 3%. Член штаба общественной поддержки Андрея Травникова Наталья Безрученкова подчеркнула, что в 67 регионах России эти налоги уже понижены, в том числе и у соседей. Реакция Травникова на этот вопрос оказалась несколько неожиданной. В целом согласившись с необходимостью корректировки налогового режима, он сделал весьма интересное заявление:

«Но здесь я буду прямолинейным и дерзким. Я бизнес развиваю не для того, чтобы он просто развивался. А для того, чтобы укреплять доходную базу бюджета. Любое решение в изменении налогового законодательства, такое как введение льгот, их ликвидация — будет рассматриваться под призмой бюджетной эффективности», — цитирует кандидата портал «Сибкрай.ru».

Эти слова Травникова, по-моему, наиболее ярко выражают его позиции и его линии в отношении малого бизнеса. Бизнес у него существует для доходов бюджета, как источник сбора налогов. Похвальная откровенность прямо перед выборами.

Причем Травников уже гордится своими достижениями в сборе налогов, и 31 июля 2018 года сообщил, что область получила от правительственной комиссии по региональному развитию 539 млн рублей в качестве поощрения за хороший сбор налогов, в частности налога на прибыль.

Налоговый нажим на малый бизнес в Новосибирской области определяется областной спецификой, в которой нет крупной добычи полезных ископаемых, и потому, как следует из отчета Управления ФНС по Новосибирской области за первое полугодие 2018 года, основная часть налоговых поступлений в общей сумме 90 млрд рублей складывается из НДФЛ (24 млрд рублей), НДС (23 млрд рублей) и налога на прибыль (23 млрд рублей). Большая часть суммы налогов достается региональному бюджету (52 млрд рублей) и местным бюджетам (11 млрд рублей). Федеральная доля меньше и составляет 27 млрд рублей. Так что Травникову выжимать из малого бизнеса налоги, выступая, таким образом, союзником ведомства Михаила Мишустина, выгодно. Видимо, он рассчитывает заполнить таким образом дыру в региональном бюджете, с дефицитом в 2018 году в 4 млрд рублей.

Впрочем, надо отметить, что у Мишустина и Травникова в области есть сильная оппозиция среди налогоплательщиков. Их не так-то просто ободрать налогами. Сопротивление идет в строгом соответствии с законом и правом плательщика на налоговые вычеты. В первом полугодии 2018 года новосибирские налогоплательщики подали 192,4 тысячи деклараций по налогу, в 125 тысячах из которых имелись требования налогового вычета на общую сумму 5,5 млрд рублей (это 22% от суммы собранного за полгода НДФЛ). Налоговой пришлось большую часть этих требований выполнить, и на 1 августа 2018 года ведомство Мишустина вернуло новосибирским налогоплательщикам 4,7 млрд рублей.

Ситуация довольно очевидная, на мой взгляд. Новосибирский избиратель и налогоплательщик в значительной своей массе демонстрирует нежелание платить налоги и использует все законные методы для снижения своих налоговых платежей. Это уже наглядное проявление нелояльности и недоверия к властям, и местным, и федеральным. От такого населения вряд ли можно ожидать особой активности в день голосования. Также можно выразить уверенность, что и после выборов легальное сопротивление налоговой станет еще более распространенным и еще более изощренным.