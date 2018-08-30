Компания «ТВЭЛ» и Томская область определили направления сотрудничества

Томск, , 16:20 — REGNUM Президент Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Наталья Никипелова приняла участие в работе стратегической сессии, на которой совместно с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным и руководителями предприятий региона была утверждена «дорожная карта», предполагающая расширение сотрудничества в неядерной сфере, сообщает 30 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в работе сессии приняли участие руководители Института физики прочности и материаловедения СО РАН, Томского политехнического университета, компании «Технология маркет», научно-производственной фирмы «Микран», Туганского горно-обогатительного комбината «Ильменит» и других научных и бизнес-структур региона.

«ТВЭЛ ставит перед собой задачу кратно увеличить выручку от неядерных направлений бизнеса, что позволит не только задействовать научный, технологический и кадровый потенциал, производственные мощности и площадки предприятий Топливной компании (а в Томской области это АО «СХК»), но и способствовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест в регионе», — сообщила Наталья Никипелова.

По ее словам, такая задача может быть решена только путём широкой кооперации с научными учреждениями и производственными предприятиями. Отмечается также, что топливная компания рассматривает самые разнообразные формы организации производственной и коммерческой кооперации при обеспечении высокого стандарта производимой продукции, рассчитанного на значительную долю российского и мирового рынка.

Предполагается, что работа топливной компании и предприятий Томской области будет вестись по направлениям IT, автоматизации и роботизации, аккумулированию электроэнергии, а также в сфере аддитивных технологий.

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