Россия — инвестор №1 в экономику Украины не только сейчас, но и вообще

Киев, , 16:28 — REGNUM Украинские эксперты обсуждают информацию о том, что лидером по инвестициям в экономику страны в этом году оказалась Россия, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 августа.

Напомним, накануне издание «Зеркало недели» со ссылкой на данные украинской государственной службы статистики сообщило, что в течение января-июня на Украину поступило 1,2 млрд долларов инвестиций. Российская доля составляет 34,6% от общего объема — 436 млн долларов. На втором месте списка оказался Кипр — 219 млн долларов, на третьем месте Нидерланды — 207,7 млн долларов.

Украинский экономист Виктор Скаршевский отмечает — Россия это «инвестор №1» в Украину не только сейчас, но и вообще с 2015 года.

«Во-первых, доля прямых иностранных инвестиций из России в Украину увеличилась почти в 2 раза — с 6,6% на начало 2013 г. до 11,7% на начало 2018 г. Во-вторых, за последние 2,5 года российские инвестиции в Украину составили $2,5 млрд или 33% от всех прямых иностранных инвестиций, поступивших за этот период. В-третьих, в первом полугодии 2018 года поступления инвестиций из России составили 35% (!) от общих инвестиций, значительно опередив офшорные инвестиции из Кипра (17%) и Нидерландов (17%). Почти все российские инвестиции пошли в украинский банковский сектор на докапитализацию российских банков, работающих в Украине», — отмечает эксперт.

В свою очередь финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив называет выводы о лидерстве РФ по объемам прямых инвестиций на Украину в первом полугодии «манипулятивными».

Как отметил эксперт, львиная доля поступлений инвестиций из России — это бухгалтерские операции, а не реальные инвестиции.

«Банки находятся под действием санкций, поэтому не могут погашать долг перед своими материнскими банками в РФ. Поэтому и вынуждены конвертировать его в капитал и надеяться на покупателя или сдачу банковской лицензии», — добавил Демкив.

Отметим, что именно мнение Демкива публикуют центральные украинские СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2017 году составил 2,307 млрд долларов. Этот показатель на 29,4% ниже аналогичного показателя за 2016 год (3,268 млрд долларов).

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ориентир объема инвестиций, которые необходимо привлечь в экономику Украины, составляет 25% ВВП. По его словам, достижение этой цели позволит обеспечить не только реактивный рост экономики, но и существенно снизит долговую нагрузку на бюджет.