Четверг, 30 Августа 2018 года
17:01:19 МСК

Мэрия Рязани возьмет кредит, чтобы погасить долги за тепло

Экономика

Задолженность МУП «РМПТС» задолжало местной ТЭЦ 342 млн рублей

Рязань, 30 августа 2018, 16:20 — REGNUM  Администрация Рязани намерена взять кредит в банке, чтобы погасить задолженность Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей (МУП «РМПТС») перед Ново-Рязанской ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. В ближайшее время в банке возьмут 200 млн рублей. Договоренности уже достигнуты.

Деньги будут перечислены до 20 декабря, сообщило 30 августа ИА «7Info». Также мэрия до 7 сентября предоставит график погашения остального долга. В общей сложности, МУП задолжал примерно 342 млн рублей.

Кроме того, МУП будет включен в целевое финансирование, которое составит 300 млн рублей. Эта мера должна ликвидировать дефицит собственных средств предприятия и улучшить ситуацию с долгами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Ново-Рязанской ТЭЦ на 28 августа, долг муниципального предприятия составляет более 311 млн рублей. МУП не платит по счетам уже четыре месяца. При этом, по информации производителя тепла, 98% потребителей оплачивают счета.

По теме: Рязанские теплосети задолжали ТЭЦ 311 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить