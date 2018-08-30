Мэрия Рязани возьмет кредит, чтобы погасить долги за тепло

Рязань, , 16:20 — REGNUM Администрация Рязани намерена взять кредит в банке, чтобы погасить задолженность Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей (МУП «РМПТС») перед Ново-Рязанской ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. В ближайшее время в банке возьмут 200 млн рублей. Договоренности уже достигнуты.

Деньги будут перечислены до 20 декабря, сообщило 30 августа ИА «7Info». Также мэрия до 7 сентября предоставит график погашения остального долга. В общей сложности, МУП задолжал примерно 342 млн рублей.

Кроме того, МУП будет включен в целевое финансирование, которое составит 300 млн рублей. Эта мера должна ликвидировать дефицит собственных средств предприятия и улучшить ситуацию с долгами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Ново-Рязанской ТЭЦ на 28 августа, долг муниципального предприятия составляет более 311 млн рублей. МУП не платит по счетам уже четыре месяца. При этом, по информации производителя тепла, 98% потребителей оплачивают счета.

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